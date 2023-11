Incidente mortale a Villasor. Scontro pick up-pullman: muore un uomo

Perde la vita al km 13+900 della SS 196 un 82enne desulese residente a Iglesias

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale nella serata di ieri, 14 novembre, al km 13+900 della SS 196, nel territorio di Villasor. Un uomo alla guida di un pick up si è scontrato frontalmente contro un pullman ed è morto sul colpo.

La vittima è Sebastiano Chessa, 82 anni, desulese residente a Iglesias. Secondo quanto ricostruito finora, l’anziano ha perso il controllo del suo mezzo, un pick Fiat Strada, ha invaso l'altra corsia andando a scontrarsi frontalmente contro un pullman dell’Arst, il cui conducente, un 48enne nato in Croazia, è rimasto ferito lievemente. È stato trasferito al Policlinico di Monserrato per accertamenti. I passeggeri sul pullman, sei in tutto, tra i 18 e 27 anni, sono rimasti illesi.

Sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Serramanna, Villasor e Sanluri.

La viabilità è stata interrotta per oltre 3 ore e deviata su percorsi alternativi.