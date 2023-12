Incidente mortale sulla ex statale 125, perde la vita un 34enne

Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte sulla ex statale 125 al km 120.600

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte sulla ex statale 125 al km 120.600 dove, alle 4:28, la squadra 8A del Distaccamento di Lanusei è intervenuta perché per cause ancora in corso di accertamento una Renault Megane ha sbandato andando poi a schiantarsi contro un albero e terminando infine la sua corsa al centro della carreggiata.

Nell’impatto il conducente, Matteo Boi, 34enne di Cardedu, che viaggiava in direzione Jerzu, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

All’arrivo dei soccorsi il giovane era già privo di vita e a nulla è valso l'intervento dei sanitari.

Sul posto erano presenti anche la Polizia e il personale del 118.