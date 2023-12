In scena a Ollolai il Natale dei bambini con "A Pitzinnu mi torro"

Le più giovani espressioni del panorama musicale isolano e la magia di Giucas Casella

Di: Redazione Sardegna Live

Il Natale a Ollolai si accende di festa e magia. Nella comunità barbaricina torna infatti l'appuntamento con una nuova e attesissima edizione di "A pitzinnu mi torro": lo spirito più genuino del Natale fatto dai bambini e per i bambini.

Emozioni e tradizioni sotto l'albero con le più giovani espressioni del panorama musicale isolano che sabato 16 dicembre, alle ore 17:30, saranno protagoniste di una imperdibile serata presentata da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

Sul palco, allestito per l'occasione presso la Palestra scolastica di via Eleonora d'Arborea, si alterneranno il Coro Piccole Note di Tissi (diretto da Laura Santucciu), il Minifolk Battor Moros di Oliena, il Minifolk Su Fedu di Samugheo e i piccoli musicisti di Villaurbana Elia e Geremia.

Grande ospite della serata sarà l'illusionista Giucas Casella, che rapirà l'attenzione del pubblico coi suoi numeri.

L'evento sarà trasmesso in diretta streming su Sardegna Live.

"Siamo lieti di invitarvi nella nostra comunità per una nuova edizione del Natale ollolaese. Un calendario ricco di appuntamenti che rallegreranno le nostre festività a cavallo fra il 2023 e il 2024 - spiega Alessandro Daga, presidente della Pro loco di Ollolai -. Vivere un periodo speciale come quello natalizio all'insegna della musica e dello spettacolo e soprattutto in compagnia è ancora più bello. Avere con noi un protagonista storico del mondo dello spettacolo italiano come Giucas Casella, inoltre, è un onore per Ollolai".

"Il Natale è la festa dei bambini - commenta Pier Paolo Soro, presidente di Ollolai Capitale -. Organizzare una serata dedicata a loro e dove loro diventano protagonisti è un piacere oltre che un dovere. La Sardegna continua a generare giovani talenti che si appassionano alle tradizioni e a qualsiasi forma d'arte, meritano di essere valorizzati e premiati per la propria costanza e impegno".