Pecore bloccate in un dirupo a Oliena, salvate dal 115

L'intervento dei Vigili del fuoco sul Supramonte

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Nuoro, alle ore 10, è intervenuta in località "Tutturreris", nel Supramonte di Oliena, per il salvataggio di due pecore che erano rimaste bloccate in un dirupo dopo essersi avventurate in un'area impervia.

Gli uomini del 115, vista la zona di difficile accesso, hanno fatto ricorso alle tecniche SAF per il raggiungimento ed il recupero degli animali.

Al termine delle operazioni le due pecore sono state riconsegnate al proprietario.