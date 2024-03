Oliena. Addio alla centenaria tzia Juvanna: il ricordo del sindaco

A maggio avrebbe compiuto 102 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Oliena piange la scomparsa della centenaria tzia Juvanna Sale. In una nota il Comune ha voluto darle un ultimo saluto, ricordandola con un recente aneddoto. "Si è spenta serenamente una delle nostre nonnine di Oliena, cia Juvanna Sale, che avrebbe dovuto compiere 102 anni il prossimo 9 maggio. Una notizia che ha lasciato tutti con un leggero velo di tristezza", si legge.



"Con l'Amministrazione Comunale - racconta il sindaco Sebastiano Congiu - eravamo andati a farle gli auguri al compimento dei 100 anni, ed anche per il caffè dei 101. Ci aveva colpito la sua accoglienza delicata, quasi timida, sembrava che tutte quelle attenzioni la mettessero in imbarazzo. Qualche giorno fa la comunità di Oliena si è arricchita di un'altra centenaria e lei, cia Juvanna, si era adoperata per far giungere i suoi auguri alla più giovane "collega". Ci ha lasciato senza disturbare, come nel suo stile".

"Quando vengono a mancare i nostri anziani, perdiamo sempre un pezzo del nostro patrimonio - commenta il primo cittadino -, fatto di memorie di un tempo passato, radici della nostra storia. A nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità di Oliena, porgo alle figlie e ai figli, ai nipoti ed ai parenti tutti, le più sentite condoglianze".