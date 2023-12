Tre auto coinvolte in un incidente sulla Provinciale 22: ci sono feriti

Le persone coinvolte sono tutte di Oliena. Sul posto i Vigili del fuoco e i soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 16:15, sulla Strada Provinciale 22 tra Nuoro e Oliena: per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Nuoro, tre auto si sono scontrate occupando interamente la carreggiata stradale.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco che dopo aver prestato soccorso ai tre conducenti, congiuntamente al personale del 118, ha successivamente messo in sicurezza l'area interessata. I feriti, tutti di Oliena, sono stati trasferiti all'ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti.