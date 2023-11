“No potho reposare”, la canzone tanto amata da Patrizia Incollu

La voce di Maria Luisa Congiu è arrivata dritta al cuore

Di: Cristina Tangianu

Sono stati celebrati questa mattina, nella chiesa di San Giuseppe a Sassari, i funerali di Patrizia Incollu, la direttrice del carcere nuorese di Badu 'e Carros.

In tantissimi non sono mancati per l'ultimo saluto alla 57enne, una donna e una professionista stimata e benvoluta da tutti.

Come desiderio del compagno Flavio per la sua Patrizia, al termine della cerimonia funebre, la cantante Maria Luisa Congiu ha intonato “No potho reposare”, brano tanto amato dalla direttrice del carcere.

Il 31 ottobre scorso, dopo 12 giorni di agonia, la commissione interna dell'ospedale San Francesco di Nuoro ha accertato la morte cerebrale della 57enne. Rimase coinvolta nell'incidente stradale avvenuto il 20 ottobre sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, in cui morì l'agente di Polizia penitenziaria Peppino Fois, di 53 anni.

Quel giorno rientrava da una giornata di lavoro nel carcere di Lanusei a bordo dell'auto guidata da Fois. All'altezza di Janna 'e Ferru lo scontro con un tir che arrivava dalla carreggiata opposta, nel momento in cui il mezzo pesante svoltava per immettersi nel piazzale del distributore di benzina. L'impatto fu violentissimo: l'agente morì sul colpo, la direttrice del carcere, invece, rimase ferita gravemente.

Nel video in basso, le parole del vescovo di Nuoro Antonello Mura

L'uscita del feretro