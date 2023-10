Il Vermentino di Gallura è il vino più venduto in Italia d'estate

Il vermentino di Gallura conquista i palati di americani e inglesi

Di: Redazione Sardegna Live

Il vermentino di Gallura è i vino principe dell'estate italiana. A incoronarlo, sono i clienti americani e inglesi, che nell'estate appena conclusa lo hanno fatto volare al primo posto nella classifica dei consumi in Italia, con un aumento dell'8,5% di vendite nei mesi di giugno, luglio e agosto.

A rivelarlo sono i dati raccolti dall'Osservatorio della Edoardo Freddi International ed elaborati della Comunicazione e Centro Studi del Cipnes Gallura. Questo risultato è il frutto soprattutto degli acquisti fatti dai turisti stranieri negli hotel e ristoranti del nord Sardegna, in particolare della Costa Smeralda. Basta guardare alle presenze registrate ad Arzachena e in Costa Smeralda, dove i turisti di nazionalità americana sono stati 39mila nel 2022 e 87mila quelli inglesi.

Anche Olbia è un'altra destinazione preferita dai due mercati; la città è infatti la terza destinazione per gli americani con 21.300 presenze e la terza anche per gli inglesi con 47.300 presenze.

Il vermentino di Gallura, unica Docg della Sardegna, è risultato anche il primo per vendite nella categoria Fine Wine, ossia di quei vini di altissima qualità a prezzi elevati e in alcuni casi, come osserva la ricerca, da collezionismo. Ha superato vini come il Barolo, che si attesta ad un 9% di vendite, il Brunello di Montalcino con un 7% e l'Amarone della Valpolicella col 6%.