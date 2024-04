La cantina sarda Argiolas vince il premio Vinitaly International

Di: Redazione Sardegna Live

La cantina sarda Argiolas si è aggiudicata il Premio Vinitaly International , che ogni anno va all'azienda italiana che più di tutte ha reso omaggio alla cultura vitivinicola italiana nel mondo.

La cantina sarda, selezionata nella categoria 'Italia', si è distinta per il contributo alla promozione all'estero del vino made in Italy e " l'incrollabile dedizione all'eccellenza, all'innovazione e alla sostenibilità ", nonché per la sua capacità " visionaria " nel valicare i " diversi confini fino a elevare i vini sardi al livello del palcoscenico globale ".

Dalla Sardegna, Argiolas ha superato sfide notevoli per diventare uno dei fari di eccellenza dell'enologia italiana. Infatti, grazie ad una guida " visionaria ", Argiolas ha valicato diversi confini fino a elevare i vini sardi al livello del palcoscenico globale, con un'attenzione particolare ai vitigni autoctoni e alle pratiche sostenibili.

" Questo premio va a tutte le generazioni di questa famiglia. Va a mio nonno, a mio padre ea mio zio, le prime due che l'hanno fondata e fatta crescere, alla nostra, la terza, che accoglie il passaggio generazionale e fa da ponte con il futuro, la quarta generazione, quella dei nostri figli. È inoltre un riconoscimento che voglio estendere a tutta la Sardegna, che dopo tanta fatica e tante sfide è finalmente riuscita ad affermarsi come una delle stelle del firmamento enologico italiano ", ha detto Valentina Argiolas, Responsabile Comunicazione, Marketing ed Export Manager di Argiolas.

Foto: profilo Instagram azienda Argiolas