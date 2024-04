Notte di incendi in Gallura: roghi a Padru, Golfo Aranci e Porto San Paolo

In azione le squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena

Di: Redazione Sardegna Live

Tre roghi in diverse zone della Gallura. Una serie di incendi che ha tenuto le squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena impegnate per tutto il corso della notte.

SOTZA, (COMUNE DI PADRU) - Il primo intervento è iniziato nella tarda serata di ieri quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per due incendi divampati nella macchia mediterranea che le forti raffiche di vento stavano alimentando. Le operazioni di spegnimento, che hanno impegnato due squadre, sono andate avanti per oltre quattro ore.

PUNTA MARANA, (COMUNE DI GOLFO ARANCI) - Successivamente le squadre dei pompieri sono state dirottate a Punta Marana sempre per un incendio di vegetazione.

Loiri Porto San Paolo - Intorno alle 23.15 i vigili del fuoco di Arzachena, a copertura delle squadre di Olbia già occupate nell'altro intervento, sono intervenuti nel comune di Loiri, sulla strada provinciale 87 nelle vicinanze della chiesa di Santa Giusta, per l'incendio di un pick-up. L'auto è andata completamente distrutta. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Padru per accertare le cause del rogo.