Maxi piantagione di marijuana sequestrata a Guspini

Quasi 6.500 piante in un ettaro, nuovo blitz dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Quasi 6.500 piante di cannabis sono state sequestrate dai carabinieri in un terreno a Guspini, ed è stato denunciato un 33enne.

Il blitz, il secondo dopo quello di sabato nel quale è stata scovata una mega piantagione di marijuana, è scattato alcuni giorni fa. I militari dell'Arma della Compagnia di Villacidro, del Norm e i colleghi dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna", hanno deciso di perquisire l'ovile gestito dal 33enne con un podere di oltre cento ettari.

Durante il controllo, è stata individuata, in un'area di un ettaro circa, la presenza di una piantagione di canapa, dichiarata dal proprietario come regolare. I carabinieri hanno prima controllato la regolarità della documentazione di acquisto dei semi accorgendosi che mancava il contratto tra i coltivatori della piantagione ed il terzo soggetto finale a cui conferire la canapa. Hanno quindi deciso di effettuare una campionature della piante, di altezza variabile tra i 60 e i 90 centimetri, disposte su 92 filari, per verificarne il contenuto di Thc.

Gli specialisti del Ris di Cagliari hanno così appurato che la percentuale di Thc era del 3,75% rispetto allo 0,6 % consentito dalla legge per considerare legale nella coltivazione. Sono state sequestrate 6429 piante insieme ai fertilizzanti e a tutte le attrezzature utilizzate per la coltivazione.