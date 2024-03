Cagliari, sequestrati 190 kg di pesce irregolare: scatta maxi multa per 4 commercianti

Guardia Costiera e Polizia Locale hanno accertato e contestato mancata tracciabilità del pescato

Di: Redazione Sardegna Live

Durante le prime ore della mattina di oggi, venerdì 29 marzo, la Guardia Costiera e la Polizia Locale di Cagliari hanno accertato e contestato quattro violazioni inerenti la mancata tracciabilità del pescato.

L’attività ha fatto scattare quattro sanzioni per un totale di 6000 euro a carico di 4 commercianti e al sequestro di circa 190 chili di prodotto ittico privo della documentazione prevista, parte del quale (circa 75 chili), dopo una valutazione da parte di personale sanitario, è stato donato in beneficenza per persone bisognose. Il restante prodotto è stato in parte rigettato in mare in quanto ancora vivente e in parte distrutto in quanto dichiarato non idoneo al consumo umano.

Nel corso dell’operazione, la polizia locale ha inoltre emanato 2 sanzioni per irregolarità relative a veicoli adibiti a trasporto di prodotti ittici, mentre la Guardia Costiera 2 multe per irregolarità riscontrate a bordo di una unità da pesca professionale.