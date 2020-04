Coronavirus, altra vittima in Sardegna: si tratta di una donna. Il sindaco Fabrizio Demelas: “La nostra comunità è nel dolore”

L’annuncio del primo cittadino: la vittima è un’anziana 89enne

Di: Alessandro Congia

Ancora una vittima nell’Isola, si tratta di un’anziana 89enne: il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas, scrive un lungo e commovente post per informare i suoi concittadini e per esprimere le sentite condoglianze ai parenti della vittima: “Con profondo dolore spetta a me il triste onere di comunicarvi che per le complicanze dovute ad infezione da Coronavirus - scrive il primo cittadino - è deceduta ieri presso le cliniche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, una nostra concittadina ottantanovenne, alla quale oggi è stata data degna sepoltura con un rito funebre svoltosi nell’irreale silenzio del nostro camposanto, in assenza persino degli affetti più cari, nel rispetto di tutti i protocolli cautelativi impartiti dall’ISS e dall’Autorità sanitaria competente. Da parte del Sindaco, della Giunta, di tutto il Consiglio, dei dipendenti comunali e della nostra Comunità intera vanno ai suoi familiari le più sentite condoglianze.

Questa è la condizione di fragilità e sofferenza in cui ci ha precipitato il virus che andiamo combattendo ormai da diverse settimane – scrive Demelas - e che ci ha costretto non solo a cambiare il nostro stile di vita, le nostre abitudini bensì anche a sopportare di doversi separare dalla propria moglie, dalla propria madre, dalla propria nonna, senza che sia data la possibilità di offrirle il conforto di un ultimo saluto, di un’ultima carezza.

È un dolore che non mi è possibile immaginare e che noi tutti ci auguriamo nessuno debba più rivivere. Perché ciò accada, nella speranza che questo tempo fatto di distacchi così strazianti oltre che di tante privazioni e restrizioni possa durare il meno possibile, rivolgo ancora un accorato appello a tutta la Comunità ad attenersi con scrupolo e responsabilità al rispetto delle regole impartite contro la diffusione del Covid-19, l’unica arma ad oggi a nostra disposizione per un rapido ritorno a quella normalità fatta di libertà, di socialità e di umanità alla quale tutti noi meritiamo di ritornare. Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e ancora una volta per la nostra grande Comunità - conclude il sindaco Fabrizio Demelas - a te cara madre, moglie e nonna, riposa in pace e che la terra ti sia lieve”.