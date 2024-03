Sorso. Auto esce fuori strada e investe un passante

Il conducente e la persona investita in ospedale in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

La squadra 1A della Centrale operativa dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuta questo pomeriggio in via della Marina a Sorso per un incidente stradale.

Un'autovettura, per cause da accertare, è uscita fuori strada investendo una passante. Conducente e investita sono state trasportate all'ospedale in codice rosso.

Gli uomini del 115 intervenuti hanno collaborato alla stabilizzazione delle persone coinvolte e alla messa in sicurezza della macchina e di un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto l'elisoccorso, i Carabinieri e la Polizia locale.