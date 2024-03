Sorso. Investe una donna sul marciapiede, gravissimi lei e il conducente

Intervento dell’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Sono gravissimi la donna che ieri, sabato 9 marzo, è stata investita sul marciapiede e il conducente dell’auto, uscita fuori strada per poi travolgere la passante.

Il terribile incidente si è verificato in via della Marina a Sorso, dove è intervenuta la squadra 1A della Centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari. Sul posto anche l'elisoccorso, i Carabinieri e la Polizia locale.

L'autovettura guidata da un pensionato 78enne, per cause da accertare, è uscita fuori strada investendo la donna 45enne, di Sennori, distruggendo poi un palo della luce e ribaltandosi. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo dai VVF. Entrambe le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate all'ospedale in codice rosso. La donna si trova ora nel reparto di Rianimazione

Gli uomini del 115 intervenuti hanno collaborato alla stabilizzazione delle persone coinvolte e alla messa in sicurezza della macchina e del palo dell'illuminazione pubblica.