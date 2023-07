Monti. Una grande festa tra colori, musiche e tradizione: un successone il Festival Folk Internazionale

La 28^ edizione dell’evento si è svolta in concomitanza con i 40 anni di storia "Gruppo Folk San Paolo Monti"

Di: Alessandra Leo foto Sergio Tedde

Una grande festa che la comunità di Monti aspetta tutto l’anno con entusiasmo: la 28^ edizione del Festival Folk Internazionale, che ha avuto luogo il 21 e 22 luglio scorsi, ha riscosso un enorme successo tra migliaia di visitatori, le musiche, i suoni e i colori del mondo, l’incontro tra tradizioni e culture diverse, tutto annaffiato da ottimo vino e divertimento.

“Quest'anno la manifestazione è stata ancora più speciale, perché si è svolta in concomitanza con i 40 anni di storia del Gruppo Folk San Paolo Monti - afferma ai microfoni di Sardegna Live il presidente, Francesco Fresu - È stato emozionante avere il fondamentale supporto in quest'avventura dei fondatori dell'associazione, che ci hanno lasciato questa enorme eredità. E ora torniamo immediatamente a lavoro per organizzare la 29^ edizione del Festival, che speriamo sia sempre apprezzato come quelli passati. Grazie a tutti”.



Tra le performance dei gruppi provenienti da Nuova Zelanda, dal Senegal e dalla Bolivia e il canto del tenore Santa Rouche di Oniferi, le esibizioni del Gruppo Folk Tradizoni popolari de Garteddi - Galtellì, e dei Fanta Folk, il divertimento e l’arricchimento culturale per il pubblico sono stati assicurati. La seconda giornata dell’evento si è svolta presso la Cantina del Vermentino, tra musica e degustazioni di ottimi vini, con la partecipazione dei Fanta Folk e del tenore Montinu.

“Tenere vive le tradizioni, tramandarle attraverso la piena espressione della cultura della Sardegna e del mondo, è l’obiettivo di questo grande evento, tenendo alto il festoso clima di allegria che tocca il nostro paese” conclude Francesco Fresu.