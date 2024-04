“Beranu in Buddusò”, un successo nel segno di tradizione, cultura e divertimento

Tantissimi i visitatori che hanno potuto scoprire le usanze tipiche, l’ospitalità e le caratteristiche di un territorio meraviglioso

Di: Alessandra Leo

Storia, cultura, arte, tradizione, ma anche buon cibo, divertimento e spensieratezza. Sono queste le parole d’ordine che hanno caratterizzato “Beranu in Buddusò - Artes in Carrera”, seconda edizione dell’evento promosso dal Comune di Buddusò, con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con la Pro loco di Buddusò e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, che sabato 27 e domenica 28 aprile nel suggestivo paese tra la Gallura e il Logudoro.

Un grande successo e tantissimi visitatori arrivati da altre zone della Sardegna, ma anche da altre parti d’Italia e del mondo, che hanno potuto assaporare le bontà e scoprire le usanze tipiche e le caratteristiche dell’affascinante territorio del Sassarese immerso nella macchia mediterranea, grazie al ghiotto programma stilato dalle grintosissime 12 donne, custodi della tradizione, che compongono la Pro loco di Buddusò.

“La Pro loco ha creduto in questo evento e c’è tanta soddisfazione – dice ai microfoni di Sardegna Live la presidente della Pro loco Buddusò, Cinzia Pisanu. - Ovviamente pensiamo si possa sempre migliorare. Ringraziamo l’amministrazione comunale, l’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, gli abitanti di Buddusò, gli hobbisti, i produttori locali, le tantissime persone arrivate da lontano per partecipare all’evento e scoprendo le bellezze e l’ospitalità del nostro territorio.