In difficoltà con la tavola Sup, quattro persone soccorse nelle acque di Tharros

Tra loro due bambini di età compresa tra i 7 e 9 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Disavventura, nel primo pomeriggio di ieri, nelle acque antistanti le rovine di Tharros, a Cabras, per quattro persone, tra cui due bambini di età compresa tra i 7 e 9 anni a bordo di una tavola Sup (stand up paddle), salvate dalla Guardia Costiera.

Ad accorgersene è stata la motovedetta CP 893 che, in navigazione per la vigilanza e la tutela della sicurezza della balneazione, ha notato la presenza di quattro persone a bordo di una tavola Sup che, a causa del vento forte e della stanchezza accumulata, non erano più in grado di tornare a riva.

La motovedetta della Guardia Costiera, su coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Oristano, è così immediatamente intervenuta recuperando le persone a bordo, nel frattempo cadute in mare per il rovesciamento della tavola, portandole successivamente in salvo presso il porticciolo turistico di Torregrande.

La Guardia Costiera ricorda che “è fondamentale attenersi alle norme di buona condotta previste dalle ordinanze di sicurezza balneare. L’utilizzo di tali natanti, ora più che mai comuni, infatti, è subordinato ad un attento esame delle condizioni più e delle indicazioni degli assistenti bagnanti nonchè dall’indicazione del colore della bandiera presente nelle spiagge”.