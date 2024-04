Paura nella notte a Cabras: fiamme in un campeggio

È esplosa anche una bombola, sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Paura nella notte in un campeggio, a Cabras. I vigili del fuoco del Comando di Oristano sono intervenuti poco dopo la mezzanotte per spegnere le fiamme divampate in una struttura adibita come deposito di una roulotte.

La richiesta di intervento è arrivata dai vicini, svegliati dallo scoppio di una bombola di GPL. La Sala Operativa ha inviato sul posto una squadra con autopompa serbatoio e un’autobotte che, giunta sul posto, ha prontamente spento l’incendio ed evitato che le fiamme si propagassero alle piazzole vicine.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte per circa due ore al termine delle quali il Caposquadra ha avviato le indagini per stabilire le cause.