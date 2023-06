Baunei. Scivola e sbatte la schiena: recuperato e soccorso dalle squadre del Soccorso alpino

È stato poi trasportato in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per il recupero di un arrampicatore infortunatosi ieri nel Comune di Baunei (Nu).

L'uomo stava affrontando una via di arrampicata sulla falesia di Uttolo, quando è scivolato sbattendo la schiena e un braccio.

Sul posto è intervenuto immediatamente l'elisoccorso di base ad Alghero che ha richiesto il supporto delle squadre del Soccorso Alpino per agevolare la progressione della barella fino a un punto nel quale potesse essere recuperata dall'elicottero.

Sei tecnici della stazione Ogliastra hanno raggiunto l'infortunato e coadiuvato l'equipe medica già presente. Il paziente è stato così stabilizzato, imbarellato e trasportato con la tecnica della portantina fino al punto in cui l'elicottero lo attendeva per il trasporto in ospedale.