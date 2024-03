A Baunei bonificato un ordigno della seconda guerra mondiale

In azione gli artificieri del Genio guastatori della Brigata Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Gli artificieri del quinto reggimento genio guastatori della Brigata Sassari hanno bonificato un ordigno individuato sull'altopiano del Golgo, nell'entroterra di Baunei.

Il residuato, risalente alla Seconda Guerra Mondiale e di fabbricazione italiana, è stato fatto brillare. L'intervento è stato particolarmente complesso per via del luogo in cui è stato ritrovato, una grotta di 30 metri di profondità.

L'operazione ha richiesto anche il supporto del Soccorso alpino e speleologico, della Croce Rossa, del Soccorso alpino della guardia di finanza e dei carabinieri della stazione di Baunei. La bonifica ha reso necessario lo sgombero per un raggio di circa 400 metri.

La discesa nella cavità per il prelevamento dell'ordigno dal sito di rinvenimento è stata eseguita con tecniche di calata e recupero specifiche del soccorso speleologico. L'intervento, sollecitato dalla Prefettura di Nuoro, è stato autorizzato e coordinato dal Comando delle Forze Operative Sud di Napoli.