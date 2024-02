Incendio minaccia abitazioni a Baunei: intervento dei Vigili del Fuoco

Coinvolti 1000 mq di macchia mediterranea

Di: Redazione Sardegna Live

Nel primo pomeriggio di oggi a Baunei, alle 14:45 circa, la squadra 11A del distaccamento di Tortolì è intervenuta in via Roma, località “Is Scalittasa”, per un incendio di macchia mediterranea che ha interessato una superficie ci circa 1000 mq arrivando a lambire diverse abitazioni.

Dopo quasi 3 ore di lavoro intenso, la squadra dei Vigili del Fuoco è riuscita a domare e bonificare le fiamme evitando possibili danni alle abitazioni.

Sul posto anche una squadra della forestale di Baunei.