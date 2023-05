Uri, 4 giorni di fede e tradizione per Nostra Signora di Paulis

I festeggiamenti, organizzati quest’anno dai Fedales del 1982 con il patrocinio del Comune, cominceranno lunedì 29 maggio

Di: Alessandra Leo

Si rinnova a Uri la fede per la Nostra Signora di Paulis, con una quattro giorni di festeggiamenti organizzati quest’anno dai Fedales del 1982 con il patrocinio del Comune.

Cominceranno domani, lunedì 29 maggio, le celebrazioni di una festa molto sentita dalla comunità, ma l’evento principale si terrà martedì 30 con la suggestiva processione per le vie del paese.

PROGRAMMA DI MARTEDI’ 30 MAGGIO. Questa giornata inizierà con le lodi mattutine alle ore 9 presso la chiesa Nostra Signora di Paulis, seguite dalla messa alle 9,30.

Alle 18,30 la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo S. E. Mons. Mauro Maria Morfino e animata dal Coro “Melodias”, diretto dal M° Fabrizio Mongatia.

Alle 19,30 si svolgerà la processione accompagnata dalla banda musicale di Ossi, i cavalieri, il Coro di Uri e i gruppi Folk “Uri” e “Santa Rughe”, in abito tradizionale di Uri. Si partirà da piazza Nostra Signoria di Paulis per procedere in via E. Fermi, in via G. Marconi, via Verdi, via XI febbraio, via Cap. Satta, via Sassari, via G. Marconi, via E. Fermi e si tornerà in piazza.

Alle 21,30 si concluderà la giornata a ritmo di musica con il concerto di Maria Giovanna Cherchi “Sirena Tour 2023” in piazza Primo Maggio.

I Fedales 1982 sono un’associazione di 35 persone che si impegnano con amore e dedizione al mantenimento delle tradizioni del paese: “Un ringraziamento al nostro parroco, Don Gianni, che ci ha guidato e aiutato nell’organizzazione dei festeggiamenti” ha detto ai microfoni di Sardegna Live il portavoce del gruppo.