San Giovanni Suergiu. Campeggio abusivo scoperto con i droni della Forestale

L’accampamento abusivo era all’interno di un’azienda agricola

Di: Redazione Sardegna Live

Con il sopraggiungere della stagione balneare si intensificano i servizi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nell’ambito della prevenzione e repressione del fenomeno del campeggio abusivo nel territorio regionale.

Nei giorni scorsi c’è stato un blitz della forestale nelle campagne di San Giovanni Suergiu. Con l'arrivo della bella stagione, infatti, i litorali ventosi del Sulcis Iglesiente diventano una meta privilegiata per gli amanti del kitesurf, soprattutto stranieri, alcuni dei quali però bivaccano su terreni non autorizzati per il campeggio.

Grazie anche all'utilizzo dei droni, gli uomini della stazione forestale di Sant'Antioco, congiuntamente al nucleo investigativo della polizia forestale di Iglesias, hanno scoperto un accampamento abusivo all'interno di un'azienda agricola di San Giovanni Suergiu. Sono così scattate nove sanzioni amministrative sino a 250 euro per violazione della legge regionale in materia di turismo. Analoga multa è stata elevata anche a carico del gestore dell'area.