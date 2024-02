Scoperto meccanico abusivo: indagini dopo lamentele dei clienti

A Monserrato erano diventati tanti i clienti scontenti del ritardo delle consegne

Di: Ilaria Cardia

A Monserrato molte persone si erano rivolte ai Carabinieri perché quel meccanico tardava enormemente nel riconsegnare i mezzi che gli erano stati conferiti per delle riparazioni. Lavorando da solo, senza dipendenti, evidentemente non riusciva a starci dietro e comunque il lavoro non lo rifiutava.

I mezzi in attesa di intervento, però, erano anche collocati sulla strada, con occupazione del suolo pubblico. Dopo diverse segnalazioni i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per compiere delle verifiche. Il meccanico, secondo quanto accertato dai carabinieri, non aveva la prevista iscrizione al registro delle imprese, insomma era totalmente irregolare.

Inflitta, quindi, al meccanico una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.164 euro ed è stato anche intimato a regolarizzare la propria posizione allo scopo di poter proseguire la propria attività in maniera corretta.