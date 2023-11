Sorpresi a bruciare rifiuti in campagna, denunciati

Intervento del Corpo forestale a Decimomannu e nella zona di Selargius

Di: Redazione Sardegna Live

Due persone sono state denunciate dal Corpo Forestale per combustione illecita di rifiuti.

Si tratta di un allevatore, sorpreso a bruciare rifiuti di ogni genere (gomma, plastica, residui vegetali e carcasse di ovini) nell’agro di Decimomannu, in località S’Utturi is Bingias, attigua alla Statale 130. I forestali sono intervenuti dopo aver visto delle fiamme e soprattutto una colonna di fumo denso e nero che si stava sviluppando da un recinto.

Un altro uomo è stato invece sorpreso mentre stava bruciando libri e riviste in località Calamattias, un’area agricola nei pressi della Statale 554, nel territorio di Selargius. Anche in questo caso è stata la colonna di fumo nero a richiamare l’attenzione della pattuglia della Forestale che ha provveduto a far spegnere le fiamme e a disporre il conferimento in centro autorizzato i rifiuti.

Entrambe le persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per incenerimento illecito di rifiuti, reato punito mediante una pena sino a cinque anni di reclusione e nei casi più gravi anche l'arresto.