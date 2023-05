Alghero. Auto sulla pista ciclabile. “Vergognoso, così viene danneggiata”

Provate a farvi un giro in bici lungo la pista ciclabile in bici e in monopattino

Di: Redazione Sardegna Live

L’autobus impiega più tempo del previsto per ripartire e alcuni automobilisti, evidentemente con poca pazienza, decidono di sorpassarlo utilizzando la pista ciclabile. È successo ieri, sul lungomare del lido di Alghero, come documentato da un cittadino su un gruppo FB.

“Che sarebbe stato un piccolo inconveniente di pochi minuti gli automobilisti non lo sapevano” ha commentato qualcuno ironicamente. L’autore del video, di contro, ha replicato: “Questo non obbliga il transito su una pista ciclabile, costruita per il passaggio delle bici e parallela alla stessa per i pedoni con rischio di spiacevoli inconvenienti”. Quasi tutti indignati, comunque, tra chi parla di “vergogna” e chi definisce “asini” gli automobilisti. E c’è ancora chi fa notare che con simili comportamenti la pista ciclabile viene danneggiata.