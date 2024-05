Auto divorate dalle fiamme: paura nella notte a Orani

Le due autovetture appartengono a madre e figlio: non si esclude natura dolosa dell’incendio

Di: Alessandra Leo

Momenti di panico durante la notte appena trascorsa a Orani in via Gonare, dove due auto, appartenenti a madre e figlio residenti in quella via, sono state distrutte da un incendio.

Intervento immediato di una squadra Vigili del Fuoco, i rilievi dei quali, rendono presumibile la natura dolosa del rogo.

Nonostante la tempestività, le due auto hanno riportato danni ingenti e l’incendio ha causato l'annerimento della parete esterna di una abitazione vicina. Non si sono registrati fortunatamente danni a persone.

Sul posto anche i Carabinieri di Ottana per i rilievi di propria competenza.