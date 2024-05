Auto fuori strada, Valentina muore a 26 anni dopo 3 giorni di agonia

La giovane coltivava il sogno di diventare pilota di rally

Di: Alessandra Leo

È morta martedì 14 maggio, dopo 3 giorni di agonia Valentina Renso, 26enne di San Giovanni Lupatoto. Il sabato precedente, come informa Fanpage, era rimasta vittima di un incidente stradale a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova.

La giovane si trovava a bordo dell’auto insieme a due amici, uno dei quali ancora ricoverato in prognosi riservata e un'altra ferita in maniera lieve, quando la vettura è uscita improvvisamente e di strada su un rettilineo, invadendo la corsia di marcia opposta e finendo la propria corsa in un fossato, schiantandosi contro il tombino di un passo carraio.

Alla guida si trovava Valentina, le cui condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. Il decesso dopo 3 giorni di sofferenze in ospedale.

Valentina, come dimostrano i video condivisi sui propri profili social, coltivava il sogno di diventare pilota di rally. L’ennesima giovane vita spezzata sulle strade che fa riflettere sempre tanto sul fatto che dopo una serata spensierata, bastano pochi attimi per cancellare o cambiare radicalmente il futuro delle persone coinvolte. Un dramma che da un momento all'altro mescola le carte in modo terribile anche per parenti e amici.