Cinquina dell'Alghero, ora la finale play-off per l'Eccellenza

I giallorossi vincono 5-1 al “Pino Cuccureddu” e affronteranno ancora una volta in questa stagione l’Usinese

Di: Redazione Sardegna Live

L’Alghero non dà scampo al Terralba e si prende il pass per la finale dei play-off di Promozione che vale il salto in Eccellenza. 5-1 al “Pino Cuccureddu” con la doppietta di Franchi e i gol di Marco Carboni, Mereu e Baraye.

Nei primi minuti Terralba pericoloso con Piras (al 6’), poi poco prima del quarto d’ora sull’asse Diana-Orrù ma Piga para in due tempi. Al 18’ ecco il vantaggio dell’Alghero: dopo uno scambio tra Baraye e Franchi, la palla arriva a Marco Carboni che calcia una prima volta e viene respinto dal portiere Stevanato. Sulla corta respinta sempre Marco Carboni deposita in rete. Al 22’ Alghero vicino al raddoppio con Baraye che calcia col sinistro sul primo palo trovando la risposta del portiere ospite che devia in angolo. Ma l’occasione migliore per raddoppiare è per Franchi che colpisce la traversa. Il primo tempo finisce quindi 1-0.

In avvio di ripresa Franchi prova a impensierire il portiere ospite ma calcia debolmente. Quindi al 5’ un’altra magia su punizione di capitan Mereu. Il portiere intuisce la traiettoria ma non può nulla ed è 2-0. Sulle ali dell’entusiasmo, al 13’ arriva anche il tris giallorosso: cross dalla destra di Mula per Franchi che, nell’area piccola, supera Stevanato con un preciso colpo di testa. Al 19’ invece il Terralba accorcia le distanze su rigore con Ciarniello. Gli ospiti provano a riaprire i giochi, impensierendo la retroguardia giallorossa ma a pochi minuti dalla fine arriva il poker dell’Alghero in contropiede con Baraye. Quindi proprio al 90’ anche il quinto gol con Franchi che, lanciato verso la porta, supera il portiere in uscita con un pallonetto

Finisce così 5-1. L’Alghero conquista il pass per la finalissima che regalerà un posto in Eccellenza e se la vedrà ancora una volta con l’Usinese, già affrontata in campionato e in Coppa Italia. Sarà un sorteggio a stabilire chi giocherà la partita di andata in casa.