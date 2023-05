Lutto a Norbello. Rinviata la "Sagra de S’Antunna"

Dopo la scomparsa dell'ex Sindaco Raffaele Manca, la Pro loco ha deciso di rinviare l'evento a data da destinarsi

Di: Arianna Zedda

La " Sagra de S'Antunna " di Norbello (Or) non ci sarà . Dopo la scomparsa dell'ex Sindaco Raffaele Manca , la Pro loco ha deciso di rinviare, a data da destinarsi, l'evento , in accordo e con il sostegno dell'Amministrazione comunale, "vista l'importanza di Raffaele per la nostra comunità" ha specificato il primo cittadino Matteo Manca.

Su Facebook è proprio l'attuale Sindaco a ricordare, in un lungo e sentito post, il suo predecessore: " Come Sindaco di Norbello credo sia doveroso iniziare con un 'Grazie'. A prescindere da tutto. Grazie semplicemente perché gran parte di quello che i nostri occhi vedono nel nostro paese è stato voluto e creato da lui ".

La 15^ edizione della sagra, dedicata all'enogastronomia, in particolare modo al fungo tipico della zona, gustoso e versatile, ma con un programma dedicato anche alla cultura e allo sport e che si sarebbe dovuto svolgere il 14 maggio, non è stata comunque cancellata e verrà riprogrammata .