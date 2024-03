Lutto a Nuoro per la scomparsa di Alessio Delogu, istruttore di nuoto

Tanti i messaggi di cordoglio per il 53enne, stroncato da un male incurabile

Di: Redazione Sardegna Live

Grande cordoglio e commozione a Nuoro per la scomparsa di Alessio Delogu, 53 anni compiuti lo scorso 13 marzo. Era un istruttore di nuoto molto conosciuto e apprezzato nel capoluogo barbaricino e non solo.

Si era sottoposto recentemente a un intervento ma un male incurabile che gli era stato diagnosticato qualche mese fa non gli ha lasciato scampo. “Oggi è una giornata triste per la Federazione Italiana Nuoto. Ci lascia Alessio Delogu, tecnico federale che per anni ha accompagnato la crescita del movimento natatorio nuorese, oltre a ricoprire il ruolo di fiduciario locale della sezione salvamento. A nome di tutto il movimento natatorio sardo le più sentite condoglianze alla moglie e ai familiari” ha scritto il comitato regionale FIN sulla propria pagina Facebook.

“Sei stato una persona fondamentale nella mia crescita sportiva e non solo... Persone come te sono rare... Fa buon viaggio” questo uno dei messaggi pubblicati sulla bacheca Fb di Alessio Delogu.