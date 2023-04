Ufo, segnalazione a Pirri. “Ho visto tre fonti luminose”

Il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici: “Si resta in attesa di altre segnalazioni”

Di: Redazione Sardegna Live

Pirri, lunedì 17 aprile, ore 2:45. “Ho appena visto in direzione Nord Est, per una ventina di volte in dieci minuti, tre fonti luminose, che ad ogni passaggio cambiavano posizione tra loro. Le luci erano vicine tra loro e due seguivano ogni volta la prima, che sembrava più luminosa”.

È questa l’ultima segnalazione giunta alla sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici. A darne notizia è il responsabile Antoniomaria Cuccu che spiega: “Dalla descrizione ricevuta dal testimone, si potrebbe ipotizzare che le tre fonti luminose compivano, ogni volta, un nuovo passaggio, nella zona di cielo indicata dal testimone, come se sorvolassero una zona stabilita con assetto di volo circolare e divenivano visibili al testimone nel momento in cui risultavano meno distanti”.

“Si resta in attesa di altre segnalazioni”, è l’appello del responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu.