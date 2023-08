Rapina in tabaccheria a Pirri: aggrediscono e derubano il titolare, caccia ai malviventi

Due rapinatori sono fuggiti con un bottino di circa 200 euro. Il titolare picchiato dopo aver opposto resistenza

Di: Redazione Sardegna Live

Rapina in tabaccheria questa mattina a Pirri, in via Riva Villasanta. Due banditi hanno fatto irruzione nell'attività e hanno aggredito il proprietario.

Il titolare è stato costretto con la violenza a consegnare l'incasso, ma l'uomo, 41 anni, ha opposto resistenza ed è stato colpito al volto con dei pugni.

I malviventi hanno quindi rubato la cassa e sono fuggiti a bordo di un mezzo. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti della Questura di Cagliari.

Il tabaccaio è stato soccorso e preso in carico dai sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza. Il bottino portato via dai rapinatori ammonta a circa 200 euro.