Tabaccaio aggredito e rapinato a Pirri: filmati telecamere e testimonianze per scovare i banditi

Indagini approfondite per risalire ai due malviventi che stamane si sono introdotti nella tabaccheria portando via l'incasso

Di: Redazione Sardegna Live

Risulta lievemente ferito Daniel Deplano, 41 anni, fratello del titolare della tabaccheria di via riva Villasanta, a Pirri, in cui stamane due banditi si sono introdotti per rubare l'incasso. L'uomo, dopo avere opposto resistenza è stato aggredito dai rapinatori e raggiunto da un pugno al volto.

I due malviventi sono riusciti a strappare il registratore di cassa e portar via il bottino che consiste in 200 euro circa. Deplano è stato trasportato al Policlinico di Monserrato in codice giallo con una tumefazione al volto.

Gli agenti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, stanno lavorando nel tentativo di individuare nel più breve tempo possibile i responsabili. Sotto analisi i filmati di alcune telecamere della zona.

Sentiti dagli investigatori anche alcuni testimoni che avrebbero fornito particolari importanti proprio sul modello dell'auto, probabilmente rubata, utilizzata per la fuga.