Vandali in azione ad Ardara. Il sindaco Dui: "Ripresi dalle telecamere"

"Vi aspetto in Comune prima che le immagini vengano consegnate in caserma"

Di: Redazione Sardegna Live

Vandali in azione ad Ardara, dove il sindaco Francesco Dui ha deciso di usare il pugno duro contro quelle che non sono semplici bravate.

"È un po’ di tempo che ci vengono segnalate situazioni come quelle che vedete in foto - spiega il primo cittadino su Facebook pubblicando una serie di foto che documentano l'accaduto -. Proprio per questo abbiamo installato delle telecamere nascoste che hanno ripreso diversi atti vandalici causando danni contro le strutture del Comune".

"Siete pregati di presentarvi entro venerdì in Comune o chiamarmi, prima che le immagini delle vostre performance vengano consegnate direttamente in caserma con le conseguenze che potete immaginare", aggiunge Dui.

E ancora: "L’appello, oltreché ai responsabili, è rivolto anche ai genitori affinché parlino con i propri figli per capire cosa fanno durante le ore dove non sono né a scuola né a casa. I ragazzi e i genitori di Ardara si sono sempre contraddistinti per il rispetto del prossimo e delle opere pubbliche senza compiere, se non in qualche caso isolato, atti vandalici come questi. Ardara non è questa!", conclude il sindaco.