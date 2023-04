Acrobazie con le moto d'acqua a Caprera, turisti multati

Guardia costiera in azione nella zona riservata alla balneazione

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati sorpresi a bordo delle moto d'acqua mentre si allontanavano dallo yacht di venti metri su cui stavano trascorrendo la giornata di Pasquetta per raggiungere la spiaggia di Cala Coticcio, nell'Arcipelago della Maddalena. Così, per un gruppo di turisti romani in vacanza in Sardegna, è scattata la sanzione della Guardia costiera.

La multa di 459 euro è stata elevata per aver solcato le acque davanti all'isola di Caprera nella fascia riservata alla balneazione. E' stato anche accertato dalle forze dell'ordine che i turisti non avevano il permesso dell'ente parco per navigare all'interno dell'arcipelago, per questo è stata elevata un'ulteriore sanzione di 50 euro.

Allertati da alcuni bagnanti, gli uomini della Capitaneria si sono mossi con le loro motovedette mettendo fine alle scorribande degli incivili del mare. Dall'1 aprile scorso, infatti, è entrato in vigore il divieto di navigazione entro i 200 metri dalla riva.