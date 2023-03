Musica. A Porto Cervo arrivano gli Imagine Dragons

Evento esclusivo per i 60 anni di attività del Cala di Volpe

Di: Redazione Sardegna Live

Tutto è pronto per la nuova stagione in Costa Smeralda. Le strutture extra lusso gestite a Porto Cervo da Marriott con Sardegna Resort, la società proprietaria degli alberghi con Qatar Holding e Smeralda Holding, sono pronte a riaprire i battenti.

Ai primi di marzo è tornato operativo l'hotel Cervo, il 6 aprile tocca al Cala di Volpe, seguiranno il Romazzino e il Pitrizza. Sarà un anno particolare per il Cala di Volpe, che raggiunge i 60 anni di vita.

Evento centrale dei festeggiamenti in programma sarà il concerto degli Imagine Dragons in programma il 12 agosto con cena di gala a bordo piscina. Il gruppo pop statunitense, formatosi a Las Vegas nel 2008, ha sette album all'attivo per un totale di circa 75 milioni di copie vendute.

La band, che approderà a Porto Cervo dopo un'esibizione a Budapest, proseguirà poi il tour mondiale a Varsavia.