Oristano, 13enne uccisa: la madre trasferita dall'ospedale al carcere

Monica Vinci era ricoverata nel reparto di Psichiatria del San Martino dopo il tentativo di suicidio

Di: Redazione Sardegna Live

Monica Vinci, la 52enne che dieci giorni fa ha ucciso con 30 coltellate la figlia, Chiara Carta di 13 anni, nella loro casa di Silì, è stata trasferita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il tentativo di suicidio, al centro clinico del carcere di Uta. la notizia è stata anticipata dal quotidiano L'Unione Sarda.

La donna, che non reagisce agli stimoli ed è in stato di incoscienza, è stata accompagnata al penitenziario a bordo di una ambulanza scortata dalla Polizia penitenziaria. Deve rispondere di un'accusa pesantissima: omicidio volontario aggravato. Monica Vinci subito dopo aver infierito sulla figlia si era gettata dalla finestra al primo piano della sua abitazione di Silì, riportando un trama cranico e una frattura al bacino.

Nei giorni scorsi era stata raggiunta in ospedale da un provvedimento di custodia cautelare in carcere e qualche giorno dopo era stata interrogata dalla gip Federica Fulgheri senza proferire parola. Il suo difensore, l'avvocato Gianluca Aste nominerà un consulente di parte, uno psichiatra che la visiterà in carcere, per accertare se la donna era in grado di intendere e di volere quando ha compiuto il gesto.

Sul caso ieri è intervenuta Maria Grazia Calligaris dell'associazione Socialismo Diritti Riforme: "Le condizioni della donna suggeriscono il ricovero in ospedale o in una residenza sanitaria, chiuderla in cella appare incomprensibile- aveva scritto l'esponente di Sdr - si corre il rischio di acuire i problemi di una donna in condizioni fisiche non proprio ideali".