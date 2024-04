Aggredisce la ex fidanzata in ospedale e accoltella 3 persone

Uno dei feriti: "Ripeteva 'ti uccido', era infuriato con lei"

Di: Alessandra Leo

Un 22enne ha aggredito la ex fidanzata, sua coetanea, che voleva lasciarlo, di fronte alla Clinica Città Studi a Milano. L'accaduto intorno alle ore 17 di ieri, lunedì 15 aprile.

Il giovane, arrivato sul posto armato di coltello a serramanico, quando ha provato a scagliarsi sulla ragazza, è stato fermato da 3 uomini, un paziente 74enne, un infermiere e un addetto alle pulizie, che sono rimasti feriti. "Le ripeteva 'ti uccido' - ha raccontato il paziente - Era infuriato con lei".

Il 22enne è stato bloccato dai Carabinieri subito dopo e il pm ha disposto per lui l'arresto per lesioni aggravate. In giornata si svolgerà l'interrogatorio di convalida davanti al Gip.

Verranno inoltre analizzate le telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso i minuti prima dell'aggressione per capire le motivazioni e se il 22enne abbia pedinato la ragazza, che si era presentata in clinica per un colloquio di lavoro.