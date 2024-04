"Travolta e uccisa volontariamente", così è morta la cagnolina Nina

L’uomo alla guida della vettura sarebbe un 70enne già identificato dalle forze dell’ordine

Di: Redazione Sardegna Live, foto Il Giornale di Sicilia

Nina era una cagnolina di razza meticcia di 4 anni e viveva in un cantiere ad Alcamo, in provincia di Trapani. Lo scorso 4 aprile è stata investita e trascinata sull’asfalto da un’auto che l’ha uccisa.

Sui social ha girato il video della brutale uccisione e la Lega nazionale difesa del cane ha immediatamente sporto denuncia: “Non è stato un incidente. Ci costituiremo parte civile nel processo, perché venga fatta giustizia per Nina. – ha dichiarato, come riporta Open, la presidente Lndc Animal Protection – Chiedo al sindaco di Alcamo di fare lo stesso, per dare un segnale di tolleranza zero verso la violenza”.

La povera cagnetta era stata data in affidamento dal Comune al titolare del cantiere ed era seguita costantemente dai volontari.

Della sua drammatica vicenda ha parlato la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua. “Condanno fermamente questo vile atto di crudeltà nei confronti di Nina è urgente che la tutela degli animali divenga cultura generale”.

