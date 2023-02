Neoneli. Grande attesa per su “Carresegae neonelesu”, in programma il 5 marzo

Il sindaco Salvatore Cau: “Una grande sinergia tra vari enti e un’importante occasione per tramandare le nostre tradizioni e far conoscere il patrimonio del nostro paese”

Di: Alessandra Leo

Maschere tradizionali, musica, danze e gli immancabili “Ritus Calendarum”, i suggestivi Riti delle Calende. Domenica 5 marzo non perdete a Neoneli l’appuntamento con la 10^ edizione di su “Carresegae neonelesu”.

L’affascinante paese del Barigadu, nell’Oristanese, ospiterà anche quest’anno lo storico carnevale neonelese, sentito tantissimo dalla comunità e molto partecipato da numerosi visitatori.

La manifestazione è stata avviata nel 2010 dall’associazione “Sos Corriolos”, che quest'anno organizza l'evento assieme all’associazione “Sas Mascheras ‘e cuaddu”, supportate dal contributo dalla Pro loco di Neoneli e dall’Amministrazione comunale.

“Un intenso lavoro di squadra tra vari enti e una grande sinergia. Quest’anno collaboreranno anche la Pro loco e la Consulta giovanile – afferma ai microfoni di Sardegna Live il sindaco di Neoneli Salvatore Cau –“Su Carresegae neonelesu rappresenta una boccata d’ossigeno per le attività del paese e un'occasione propizia per far conoscere il nostro patrimonio storico, ambientale e culturale, ma è anche un fondamentale momento di crescita per la comunità. Ogni anno si trovano spunti per migliorarsi e dare sempre il massimo per mantenere vive le nostre tradizioni e farle conoscere il più possibile.

IL PROGRAMMA. Si partirà alle ore 15,30 in piazza Italia con la sfilata delle strepitose maschere tradizionali, i padroni di casa Sos Corriolos e Sas Mascheras ‘e Cuaddu, Su Maschinganna e Sa Maiaia di Busachi, Su Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti, S’Urtzu e Su Pimpiriponi di Sadali, I Mamutzones di Samugheo, S’Attitidu di Bosa, Sa Maschera e Gattu di Serule.

Si procederà alle ore 17,30 in piazza Barigadu con il tanto atteso ritrovo delle maschere, reso ancora più avvincente dai commenti di Roberto Tangianu. La serata proseguirà a ritmo di musica e danze grazie ai balli del gruppo Dilliriana. Alle ore 21, tutti a divertirsi in piazza Vittorio Emanuele con S’Istaffa: la Consulta giovanile allieterà i presenti con vino, birra e musica.

L’evento verrà trasmesso in diretta su tutte le piattaforme web di Sardegna Live.