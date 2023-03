Neoneli. Grandissimo successo per la 10^ edizione di su "Carresegae neonelesu"

Musica, danze, la tanto attesa sfilata delle maschere e i suggestivi “Ritus Calendarum”, i Riti delle Calende

Di: Alessandra Leo, foto di Carlo Giua

La piazza gremita di persone che danzavano, si divertivano a ritmo di musica, l’attesa per la sfilata delle maschere tradizionali, i suggestivi Riti delle Calende e un clima di festa senza precedenti a Neoneli, in occasione della 10^ edizione di su “Carresegae neonelesu”, che quest’anno si è svolta domenica 5 marzo.



Lo storico carnevale neonelese ha preso vita in una magica atmosfera tra l’inverno e la primavera durante una giornata abbastanza fresca, riscaldata però dall’entusiasmo della comunità e dai numerosi visitatori, giunti nel pittoresco paese del Barigadu per il tanto atteso evento.



La manifestazione è stata avviata nel 2010 dall’associazione "Sos Corriolos", che quest'anno ha organizzato l'evento assieme all’associazione "Sas Mascheras ‘e cuaddu", supportate dal contributo dalla Pro loco di Neoneli e dall’Amministrazione comunale.



Alle ore 15,30 è cominciata in piazza Italia la sfilata delle strepitose maschere tradizionali, i padroni di casa Sos Corriolos e Sas Mascheras ‘e Cuaddu, Su Maschinganna e Sa Maiaia di Busachi, Su Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti, S’Urtzu e Su Pimpiriponi di Sadali, I Mamutzones di Samugheo, S’Attitidu di Bosa, Sa Maschera e Gattu di Sarule.



Alle ore 17,30 in piazza Barigadu, l'emozionante ritrovo delle maschere, reso ancora più avvincente dai commenti di Roberto Tangianu. La serata è proseguita a ritmo di musica e danze grazie ai balli del gruppo Dilliriana. Alle ore 21, tutti si sono ritrovati in piazza Vittorio Emanuele con S’Istaffa: la Consulta giovanile ha allietato i presenti con vino, birra e musica.

L’evento è stato trasmesso in diretta su tutte le piattaforme web di Sardegna Live.



“Ringrazio tutti i visitatori che si sono recati a Neoneli in occasione di questa tanto attesa manifestazione, i soci della Pro loco, l’Amministrazione comunale, tutte le maschere che hanno partecipato. Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti dopo mesi di lavoro” ha affermato la presidentessa della Pro loco di Neoneli Giulia Deiana.

"Un intenso lavoro di squadra tra vari enti e una grande sinergia – ha detto il sindaco di Neoneli Salvatore Cau – Su Carresegae neonelesu rappresenta una boccata d’ossigeno per le attività del paese e un'occasione propizia per far conoscere il nostro patrimonio storico, ambientale e culturale, ma è anche un fondamentale momento di crescita per la comunità. Ogni anno si trovano spunti per migliorarsi e dare sempre il massimo per mantenere vive le nostre tradizioni e farle conoscere il più possibile".