Neoneli. Incidente con la moto, coppia di turisti finisce in ospedale

Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti sulla Strada provinciale 31

Di: Redazione Sardegna Live

Un turista tedesco ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava assieme a una donna ed entrambi sono finiti pesantemente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15:30, lungo la Strada provinciale 31, nella zona di Neoneli in corrispondenza del bivio per Sorgono.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del punto in cui è avvenuto l’incidente e a prestare i primi soccorsi ai due feriti che sono stati successivamente portati in ospedale con l’ambulanza. Sul posto anche le forze dell’ordine.