Sassari. Chirurgo morto per Covid, prosciolti i quattro imputati

Per il gup del Tribunale sassarese “il fatto non sussiste”

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati tutti prosciolti i quattro dirigenti sanitari accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa per la morte del chirurgo Marco Spissu, 72 anni, ucciso dal Covid il 15 aprile 2020 dopo aver contratto la malattia da un paziente che aveva curato all'interno della struttura privata Policlinico Sassarese.

Questa mattina il gup del Tribunale di Sassari, Giuseppe Grotteria, ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pm Paolo Piras e ha decretato il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di Fiorenzo Delogu, coordinatore dell'unità di crisi dell'area socio sanitaria di Ats - difeso dagli avvocati Silvio Piras e Giovanni Sechi - e di tre dirigenti del Policlinico Sassarese: Paolo Argenti, consigliere delegato, Angelo Pietro Melis, direttore sanitario, e Angelo Capriotti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, assistiti dall'avvocato Agostinangelo Marras.

Paolo Argenti è stato rinviato a giudizio ma solo per ipotesi di reati contravvenzionali. A Delogu era contestato il reato di omissione di atti di ufficio per aver indebitamente rifiutato, in qualità di coordinatore dell'unità di crisi locale, di disporre l'esecuzione di un tampone per accertare la positività al coronavirus di Spissu, nonché il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Gli imputati erano accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa.