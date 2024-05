Assemini. Ciclista muore travolto da un autobus del Ctm

L’incidente è avvenuto in via Sarcidano, la vittima aveva 76 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia, questa mattina, ad Assemini. Un uomo di 76 anni, Giovanni Mattana, è stato travolto e ucciso da un bus del Ctm mentre attraversava un incrocio in sella alla sua bicicletta.

La dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le 11:30 all'incrocio tra via Po e via Sarcidano, è stata ricostruita dagli agenti della Polizia locale di Assemini.

Il ciclista stava percorrendo via Po in direzione del centro di Assemini e mentre attraversava l'incrocio è stato urtato dal bus, quindi dopo essere stato sbalzato sull'asfalto è stato travolto dal mezzo pubblico, finendo sotto la parte anteriore.

L'autista si è subito fermato per soccorrere il ciclista. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale e un'ambulanza del 118. I medici hanno provato a rianimare per circa 40 minuti il 76enne ma non c'è stato nulla da fare. La polizia locale di Assemini sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente, bus e bicicletta sono stati sequestrati.