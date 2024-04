Sassari, screening gratuiti per i donatori: il progetto dell'Avis

"Obiettivo del progetto è quello di continuare a offrire un’assistenza sanitaria ai nostri donatori", spiegano dall’Avis Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Arriva il nuovo programma di screening del progetto “Un Dono a chi Dona” dell’Avis Provinciale di Sassari, un’iniziativa ideata due anni fa in collaborazione con l'Associazione Sardegna For You e grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna, che l'associazione ripropone "considerato l’enorme riscontro ottenuto e il sostanzioso incremento di sacche di sangue registrato".

La presentazione è prevista per venerdì prossimo, 3 maggio, alle ore 16:30 presso la sede provinciale dell’Avis di Sassari, Strada Vicinale Taniga - San Giacomo Medas - Località San Camillo.

"Obiettivo del progetto è quello di continuare a offrire un’assistenza sanitaria ai nostri donatori tramite giornate di prevenzione organizzate nei comuni in cui è presente la sede Avis", si legge nella nota. Alla conferenza stampa interverranno il presidente dell’Avis Provinciale Sassari, Antonio Dettori, i fondatori di Sardegna For You, Romina Carta e Andrea Tavernise.