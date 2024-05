Aggredito a bastonate in centro davanti ai passanti: morto 18enne

La vittima era un richiedente asilo gambiano, ospite di un centro di accoglienza. Fermato un 34enne pakistano

Di: Redazione Sardegna Live

È stato aggredito a bastonate in pieno centro davanti ai passanti: inutili i soccorsi: un 18enne gambiano richiedente asilo è morto a causa delle gravi ferite riportate. L’accaduto, come riporta TgCom 24, a Canelli, in provincia di Asti, lo scorso martedì.

Secondo gli inquirenti, il giovane è stato aggredito da un gruppo di pakistani, anch’essi richiedenti asilo, armati di bastoni e catene. La violenta aggressione è stata infatti ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso alle forze dell’ordine di risalire ai responsabili e di fermare un 34enne pakistano, accusato ora di omicidio.

Sia gli aggressori che la vittima erano ospiti di un centro di accoglienza straordinaria. Alla base della lite, sempre come riferito da TgCom 24, ci sarebbero dei dissapori emersi in passato.