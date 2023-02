Oltre 1,3 kg di ketamina sequestrata e 3 arresti a San Sperate

Secondo gli investigatori si tratterebbe di un “notevole giro d'affari” attorno a questo farmaco

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre 1,3 kg di ketamina è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri di San Sperate, che hanno arrestato 3 persone.

Due sono finiti in manette sabato, contestualmente al ritrovamento del farmaco anestetico che, assunto a dosaggi inferiori a quelli necessari per l'anestesia, agisce sul sistema nervoso centrale come un potente psichedelico, molto più dell'Lsd, producendo una sensazione di dissociazione tra mente e corpo.

Un altro, un 34enne di San Sperate, ritenuto il destinatario della sostanza, è stato arrestato in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica di Cagliari al Gip. L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa di processo.

Secondo gli investigatori, il quantitativo di stupefacente, assolutamente ragguardevole, sarebbe sintomatico di un notevole giro di affari attorno a questo farmaco.