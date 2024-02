Maxi discarica abusiva sequestrata a Villagrande Strisaili

Intervento della Guardia di Finanza. Rifiuti in 1500 metri quadri

Di: Redazione Sardegna Live

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Arbatax, con il supporto della sezione aerea di Cagliari della Guardia di Finanza, hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva da 1.500 metri quadri, in cui risultavano stoccati diversi materiali di varie tipologie, anche pericolosi, nel territorio del Comune di Villagrande Strisaili in Ogliastra.

Denunciato il proprietario del terreno. In particolare sono state rinvenute vasche idriche in amianto, taniche di olio per autovetture, elettrodomestici, decine di estintori, pneumatici, quasi cinquanta tonnellate di materiale ferroso di vario genere tra cui carcasse di autovetture, tombini stradali, tondini per la costruzione e altro materiale plastico di tutti i tipi, per la classificazione dei quali è stato richiesto l'intervento dei tecnici specializzati dell'Arpa Sardegna.